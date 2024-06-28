Galatasaray'da 16 milyon euro'luk ödeme

Galatasaray, pazartesi günü itibariyle tüm futbolculara 16 milyon Euro'luk bir ödeme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 16 milyon euro'luk ödeme
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28 Haziran 2024 09:42
Galatasaray'ın 1 Temmuz'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermesi gerekiyor.

Bunun için Sarı-Kırmızılı yönetimin, pazartesi günü itibariyle tüm futbolculara 16 milyon Euro'luk bir ödeme yapacağı öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının bu parayı ayarladığı ve ödemelerin sorunsuz bir şekilde yapılacağı, ardından borçsuzluk kağıdının UEFA'ya gönderileceği bildirildi.

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