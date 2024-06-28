Galatasaray'da 16 milyon euro'luk ödeme

Galatasaray'ın 1 Temmuz'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermesi gerekiyor.
Bunun için Sarı-Kırmızılı yönetimin, pazartesi günü itibariyle tüm futbolculara 16 milyon Euro'luk bir ödeme yapacağı öğrenildi.
Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının bu parayı ayarladığı ve ödemelerin sorunsuz bir şekilde yapılacağı, ardından borçsuzluk kağıdının UEFA'ya gönderileceği bildirildi.
Bunun için Sarı-Kırmızılı yönetimin, pazartesi günü itibariyle tüm futbolculara 16 milyon Euro'luk bir ödeme yapacağı öğrenildi.
Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının bu parayı ayarladığı ve ödemelerin sorunsuz bir şekilde yapılacağı, ardından borçsuzluk kağıdının UEFA'ya gönderileceği bildirildi.