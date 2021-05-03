Galatasaray'da 14 takıma bedel yedek kulübesi

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçındaki yedek kulübesi, değeriyle dikkat çekti.

Haber; Sabah
Abone Ol
Galatasaray'da 14 takıma bedel yedek kulübesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2021 11:20
Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın yedek kulübesi, değeriyle dikkat çekti. Fatih Terim'in ilk 11'de tercih etmediği futbolcuların toplam kadro değeri 31.85 milyon Euro oldu. Bu değer ise ligde Galatasaray dışında yer alan 20 takımın 14'ünün toplam kadro değerinin üzerine çıktı.

Piyasa değeri olarak en pahalı isim 6.25 milyon Euro ile Saracchi olurken, Emre Kılınç 6 milyon Euro, Yedlin ise 5.25 milyon Euro ile Saracchi'yi takip etti.

Ligin 5 milyon Euro ile en fazla kazananı olan Falcao da yine yedek başlayanlar arasında yer aldı. 2.25 milyon Euro'luk Muhammed de kenardaydı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.