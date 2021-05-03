Galatasaray'da 14 takıma bedel yedek kulübesi

Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın yedek kulübesi, değeriyle dikkat çekti. Fatih Terim'in ilk 11'de tercih etmediği futbolcuların toplam kadro değeri 31.85 milyon Euro oldu. Bu değer ise ligde Galatasaray dışında yer alan 20 takımın 14'ünün toplam kadro değerinin üzerine çıktı.



Piyasa değeri olarak en pahalı isim 6.25 milyon Euro ile Saracchi olurken, Emre Kılınç 6 milyon Euro, Yedlin ise 5.25 milyon Euro ile Saracchi'yi takip etti.



Ligin 5 milyon Euro ile en fazla kazananı olan Falcao da yine yedek başlayanlar arasında yer aldı. 2.25 milyon Euro'luk Muhammed de kenardaydı.



