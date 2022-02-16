Galatasaray'da 13 milyon TL'lik Diagne krizi son anda çözüldü!

Ara transferde kadrosunu Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar, İnaki Pena, Semih Kaya ile güçlendi ren ve Omar'a yeniden lisans çıkaran Galatasaray'ı en fazla uğraştıran futbolcu Mbaye Diagne idi. Yabancı kontenjanında Omar'a yer açabilmek için 8 Şubat'ta sözleşmesi feshedilen Diagne'yi buna ikna etmek kolay olmadı. Peki o o süreçte neler yaşandı...



PARASINI GARANTİYE ALMAK İSTEDİ



Yönetim, sakatlığı nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Diagne'ye, "Sözleşmeni şimdi feshedelim, sezon sonu aynı şartlarla 1 yıllık yeni kontrat yapalım" teklifini götürdü. Diagne, "Hayır" dedi. Sarı kırmızılı yöneticiler ısrar etti, yine olumsuz yanıt verdi. Senegalli futbolcunun bu kadar inat etmesinin sebebi, geçmişten kalan alacaklarıydı.



Kulüpten 13 milyon TL alacağı bulunan Diagne, bu paranın garanti altına alınması halinde sözleşmeyi feshetmeyi kabul edeceğini bildirdi. Kasada halihazırda o kadar para bulunmadığı için, "Sana çek verelim" denildi. Diagne çeki kabul edince Sekidika ve Oğulcan'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığı Eyüpspor'dan alınan çekle beraber kriz çözüldü.









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