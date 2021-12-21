Galatasaray'da 11 senedir örneği yok

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.



EN SON HAGI DÖNEMİNDE



Sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 4 deplasmanda kazanamazken, son 2 dış saha maçında gol bile atamadı. Galatasaray'ın üst üste 3 deplasman maçında gol atamadığı son dönem, Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlük koltuğunda oturduğu 2010 yılının Ekim ve Kasım ayları arasında yaşandı.



31-45 ARASI GOLE AÇIK



Galatasaray ve Trabzonspor , bu sezon ligde 31-45. dakikalar arasında en fazla gol atan iki takım. Bu periyotta 8 kez fileleri sarsan Cim Bom, aynı zamanda bu dakikalar arasında 7 golle kalesinde en fazla gol gören takım konumunda.





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