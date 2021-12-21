Galatasaray'da 11 senedir örneği yok

Adana Demirspor ile deplasmanda Galatasaray, bu sezon ligde deplasmanlarda istediği sonuçları alamıyor. Sarı-kırmızılılar son 2 deplasmanda maçında gol dahi atamadı. İşte tüm ayrıntılar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 11 senedir örneği yok
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21 Aralık 2021 12:16
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.

EN SON HAGI DÖNEMİNDE

Sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 4 deplasmanda kazanamazken, son 2 dış saha maçında gol bile atamadı. Galatasaray'ın üst üste 3 deplasman maçında gol atamadığı son dönem, Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlük koltuğunda oturduğu 2010 yılının Ekim ve Kasım ayları arasında yaşandı.

31-45 ARASI GOLE AÇIK

Galatasaray ve Trabzonspor , bu sezon ligde 31-45. dakikalar arasında en fazla gol atan iki takım. Bu periyotta 8 kez fileleri sarsan Cim Bom, aynı zamanda bu dakikalar arasında 7 golle kalesinde en fazla gol gören takım konumunda.


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