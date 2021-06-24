Galatasaray'da 11 milyon euroluk tasarruf planı

Yeni sezon planlamalarına başlayan G.Saray'da Fatih Terim futbolda tam yetkili olurken, hedef maliyetleri oldukça yüksek olan 3 futbolcu ile yolları ayırıp büyük bir yükten kurtulmak.

Haber; Hürriyet
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Galatasaray'da 11 milyon euroluk tasarruf planı
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24 Haziran 2021 10:10
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas yönetiminde görev dağılımı yapıldı ve sarı kırmızılı kulüpte Futbol Şube Sorumlusu görevi kaldırıldı. Buna göre sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, futbolda tek yetkili isim olurken direkt olarak başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacak.

Fatih Terim sözleşmesinin sona ermesinin ardından Florya'dan ayrılırken, ardından Burak Elmas'ın başkan olmasının ardından takımın başına dönerek Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile oynanacak maçlara hazırlamaya başlamıştı.

ASLAN GİBİ TASARRUF: 11 MİLYON EURO

Galatasaray'da üç yıldız futbolcu için planlar değişmedi. Yüksek maliyetleri ve takıma sağladıkları katkı göz önüne alınca hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakan Radamel Falcao ile Sofiane Feghouli için artık ayrılık çanları daha yüksek çalacak.

Sarı-kırmızılılar, WBA'de geçirdiği yarım sezonun ardından İngiliz kulüplerinin radarında olduğu iddia edilen Diagne ile de yollarını ayırmayı planlıyor. Eğer herhangi bir sorun yaşanmadan 3 yıldız futbolcu ile yollar ayrılırsa, tam 11 milyon 250 bin Euro'luk tasarrufa imza atılacak.


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