Galatasaray'da 100 günde büyük değişim!

Galatasaray 100 günde kökten bir değişim yaşadı. Geçen sezon boyunca kriz ve kaosun eksik olmadığı sarı-kırmızılı kulüp, yeni başkanı Dursun Özbek'le huzura kavuştu ve yeni hocası Okan Buruk önderliğinde taraftarıyla bütünleşti. Hedefini şampiyonluk ve gelecek sezon yeniden Avrupa'da boy göstermek olarak belirleyen Galatasaray'ın geçirdiği dönüşümün detayları şöyle:



KÜSKÜN BAŞKAN POLAT BİLE DÖNDÜ



1- Seçim sürecinde projeleri kadar birlik-beraberlik vurgusuna önem yapan Özbek, camiada özlenen barışı sağladı. Küskün eski başkan Adnan Polat, 11 yıl sonra Florya'yı ziyaret edip Aslantepe'ye maç izlemeye geldi.



ASLANTEPE ARTIK KAPALI GİŞE



2- Yönetim verdiği sözleri tuttu. Galatasaray Adası 33 günde üyelerin hizmetine sokuldu. Kemerburgaz için somut adım atıldı, Mecidiyeköy'deki bina 1 milyar TL gelir getirecek projeye dönüştürüldü.



3- Yıldızlarla dolu bir kadro kurulunca taraftar da gerekeni yaptı ve tam 44 bin adet kombine satıldı. Nef Stadyumu artık her maç kapalı gişe.



4- Fatih Terim sonrası Torrent'i kabullenmeyen taraftarlar, Okan Buruk ismi altında birleşti. Buruk da galibiyetler geldikçe kredisini artırdı.



TRANSFERLER UYUM SAĞLADI



5- Yeni transferler takıma uyum sağladıkça başarılı sonuçlar gelmeye başladı. İlk 7 hafta dikkate alındığında Galatasaray topladığı 16 puanla son 5 senenin en iyi performansını gösterdi.



6- Sarı-kırmızılı takım puan cetvelinde tam 71 hafta sonra bir günlüğüne lider olurken, 16 puan ve averajla ise zirveyi paylaştı.





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