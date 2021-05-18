Galatasaray'da 10 yıl sonra bir ilk

Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğu gol averajı ile kaybederken sezon boyunca en büyük sıkıntıyı santrfor bölgesinde çekti. Falcao, Diagne, Mustafa Muhammed, Halil hatta Babel'in görev yaptığı pozisyondan çift haneli gol sayılarına ulaşan çıkmadı

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da 10 yıl sonra bir ilk
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18 Mayıs 2021 09:11
Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğu gol averajı ile kaybederken en büyük sıkıntıyı santrfor bölgesinde çekti. Sezona çok iyi başlayan Radamel Falcao, yaşadığı sakatlığın ardından istediği gibi dönemedi. Son maçlarda penaltıdan goller atan Falcao, sezonu 9 golle bitirdi.

Devre arasında Premier Lig'e giden ve bir dönem ilk santrfor pozisyonunda yer alan Diagne yine 9 gol atarken devre arasında gelen Mustafa Muhammed 8 gol, Babel 7 gol, Halil Dervişoğlu ise 3 gol attı.

EN SON MILAN BAROS

Galatasaray böylece 10 yıl sonra ilk kez ligi çift haneli gol sayısına ulaşan oyuncusu olmadan bitirdi. En son 2010-11 sezonunda Milan Baros, sezonu 9 golle bitirmişti

Galatasaray'da en golcüler sezon sezon (lig maçları)

2020-21 Falcao - Diagne (9 gol)

2019-20 Falcao (10 gol)

2018-19 Onyekuru (14 gol)

2017-18 Bafetimbi Gomis (29 gol)

2016-17 Bruma (11 gol)

2015-16 Podolski (13 gol)

2014-15 Burak Yılmaz (16 gol)

2013-14 Burak Yılmaz (16 gol)

2012-13 Burak Yılmaz (24 gol)

2011-12 Selçuk İnan (13 gol)

2010-11 Milan Baros (9 gol)

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