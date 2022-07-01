Galatasaray'da 10 numaraya sürpriz isim: Harit!

Galatasaray'da scout ekibi, teknik ekibe 25 yaşındaki futbolcu Amine Harit'i önerdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da 10 numaraya sürpriz isim: Harit!
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01 Temmuz 2022 09:26
Orta sahaya kreatif ve skor katkısı verebilen bir oyuncu arayan Galatasaray'ın gündemine Amine Harit de geldi.

Sarı kırmızılı kulübün scout ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için teknik ekibe ve yönetime olumlu rapor verdi.

SCHALKE 8 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

2017'de 8 milyon Euro'ya Transfer edildiği Schalke'de başarısız bir süreç yaşayarak Bundesliga'da küme düşen takımın parçası olan Faslı futbolcu, geride bıraktığımız sezon Marsilya'ya kiralanmıştı. Harit, 34 maç oynadığı Fransız ekibinde 5 gol, 4 asist üretti.

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