Galatasaray'da 10 numaraya sürpriz isim: Harit!

Orta sahaya kreatif ve skor katkısı verebilen bir oyuncu arayan Galatasaray'ın gündemine Amine Harit de geldi.



Sarı kırmızılı kulübün scout ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için teknik ekibe ve yönetime olumlu rapor verdi.



SCHALKE 8 MİLYON EUROYA ALMIŞTI



2017'de 8 milyon Euro'ya Transfer edildiği Schalke'de başarısız bir süreç yaşayarak Bundesliga'da küme düşen takımın parçası olan Faslı futbolcu, geride bıraktığımız sezon Marsilya'ya kiralanmıştı. Harit, 34 maç oynadığı Fransız ekibinde 5 gol, 4 asist üretti.





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