Galatasaray'da 10 numara Oliveira

Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray'da, kart cezalısı Dries Mertens'in yerine 10 numara pozisyonunda Sergio Oliveira görev yapacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da 10 numara Oliveira
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13 Ocak 2023 08:28
Sergio Oliveira
Sergio Oliveira
Galatasaray
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u ağırlıyor.

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Dries Mertens'in yokluğunda 10 numara pozisyonunda Sergio Oliveira görev yapacak.

ICARDI DE 11'DE

Sarı-kırmızılı takımda derbide sonradan oyuna girip bir gol bir asiste imza atan Mauro Icardi de ilk 11'de yer alacak. 



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