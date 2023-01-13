Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u ağırlıyor.
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Dries Mertens'in yokluğunda 10 numara pozisyonunda Sergio Oliveira görev yapacak.
ICARDI DE 11'DE
Sarı-kırmızılı takımda derbide sonradan oyuna girip bir gol bir asiste imza atan Mauro Icardi de ilk 11'de yer alacak.
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Dries Mertens'in yokluğunda 10 numara pozisyonunda Sergio Oliveira görev yapacak.
ICARDI DE 11'DE
Sarı-kırmızılı takımda derbide sonradan oyuna girip bir gol bir asiste imza atan Mauro Icardi de ilk 11'de yer alacak.