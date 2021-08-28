Galatasaray'da 10 numara için Oğulcan düşüncesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 numarayı takım içinden birine vereceğini belirtti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da 10 numara için Oğulcan düşüncesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2021 12:17
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Randers maçı öncesi düzenlediği toplantıda, "Morutan 10 numarayı giyecek mi?" sorusuna, "Bu konuda bir sürpriz yapabiliriz" yanıtını vermişti.

Bu sözler transfer mesajı olarak yorumlanmış ve Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Ancak Terim, Randers galibiyetinin ardından transfer iddialarını yalanladı ve yanlış anlaşıldığını söyledi.

Tecrübeli hoca, 10 numarayı takım içinde birine verebileceklerini belirtti. Galatasaray'ın yeni 10 numarası olarak düşünülen futbolcunun Oğulcan Çağlayan olduğu iddia edildi. Mağduriyet yaşayan yıldız oyuncu bu şekilde onore edilmek isteniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.