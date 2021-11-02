Galatasaray'da 10 milyon TL müjdesi!

Galatasaraylı futbolculara prim müjdesi...Beşiktaş yenilgisi sonrasında yeni hedef belirleyen Galatasaray Yönetimi'nin, Gaziantep, Lokomotiv Moskova, Karagümrük ve Milli ara sonrasındaki Fenerbahçe sınavına yönelik olarak, futbolculara tam 10 milyon Lira tutarında prim vaadinde bulunduğu öğrenildi.Bu periyottaki ilk sınav olan Gaziantep mücadelesinde hedefine ulaşan Sarı-Kırmızılılar, kalan 3 mücadeleyi de kayıpsız atlatmayı hedefliyor.Teknik direktör Fatih Terim, özellikle Milli araya kadar Moskova ve Karagümrük'ü mağlup etmeleri halinde, her iki kulvarda da çok önemli bir adım atacaklarına inanıyor.