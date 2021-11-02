Galatasaray'da 10 milyon TL müjdesi!

Gaziantep galibiyetinin ardından Aslan'ı Kasım ayında Lokomotiv Moskova, Karagümrük ve Milli ara sonrasında Fenerbahçe sınavı bekliyor. Yönetim, bu periyot için 10 milyon Lira prim belirlerken, hedefe 3 galibiyet kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da 10 milyon TL müjdesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2021 13:21
Galatasaraylı futbolculara prim müjdesi...

Beşiktaş yenilgisi sonrasında yeni hedef belirleyen Galatasaray Yönetimi'nin, Gaziantep, Lokomotiv Moskova, Karagümrük ve Milli ara sonrasındaki Fenerbahçe sınavına yönelik olarak, futbolculara tam 10 milyon Lira tutarında prim vaadinde bulunduğu öğrenildi.

Bu periyottaki ilk sınav olan Gaziantep mücadelesinde hedefine ulaşan Sarı-Kırmızılılar, kalan 3 mücadeleyi de kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Teknik direktör Fatih Terim, özellikle Milli araya kadar Moskova ve Karagümrük'ü mağlup etmeleri halinde, her iki kulvarda da çok önemli bir adım atacaklarına inanıyor.



 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.