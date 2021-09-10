Galatasaray'da 1. forvet kim olmalı? İşte anket sonucu

Galatasaray'da transfer döneminde forvete yapılan Halil Dervişoğlu takviyesinin ardından rekabet büyüdü. Mustafa Muhammed formasını Mbaye Diagne'ye kaptırırken, yerli avantajı bulunan Halil de ilk 11 mücadelesine girdi. Sarı kırmızılıların 1. golcüsünün kim olacağı konusunda soru işaretleri oluştu.Galatasaray taraftarının buluşma noktası"Galatasaray'ın as forveti kim olmalı?" anketinde 47 bin 401 oy kullanıldı.Yapılan oylamada, sarı kırmızılı taraftarlar en çok oyu Mustafa Muhammed'e verdi. 18 bin 809 oy alan Mısırlı forveti, 16 bin 702 oyla Halil Dervişoğlu takip etti. Mbaye Diagne ise 11 890 oyla 3. sırada kaldı.Transfer dönemi kapanmadan Fransa'dan Bordeaux takımıyla anlaşmaya varan Mustafa Muhammed, sağlık kontrolünden geçtikten sonra geri dönmüş ve transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon sarı kırmızılı formayı 7 kez giyen 23 yaşındaki Mısırlı oyuncunun henüz golü bulunmuyor.