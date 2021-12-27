Galatasaray'da 1 aylık acil golcü aranıyor!

Galatasaray, Diagne - Mustafa Muhammed'in yokluğunda ilk 5 maçta takımı sırtlayacak forvet peşinde.



Kalçasında kırık tespit edilen Diagne'den sonra Afrika Uluslar Kupası'na katılacak Muhammed sezonun ikinci yarısında oynanacak ilk 5 maçta (Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanya) yok.



Bitiricilik sorunu olan Halil Dervişoğlu'na güvenmeyen teknik heyet, ocak ayı için forvet takviyesi istedi.



Hertha Berlin'den Piatek, Lazio'dan Vedat Muriqi ve Beijing Guoan ile sözleşmesi bitecek olan Bakambu'nun mali şartları sarı-kırmızılı kulüp tarafından araştırılıyor. Kontenjanı dolu olan Galatasaray, golcü transferine yer açmak için Luyindama'yı kiralık göndermeyi planlıyor.





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