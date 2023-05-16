Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde Galatasaray, cumartesi günü Sivasspor maçına şampiyonluğu garantilemek için çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!
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16 Mayıs 2023 22:41
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 22:46
Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk yarışını bitirebilir.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u ağırlayacağı maçta puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

68 puanda olan Fenerbahçe; Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, Trabzonspor'a yenilirse 68 puanda kalacak. Geride 2'si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Fenerbahçe, maksimum 80-81 puana çıkabilecek.

76 puanlı Galatasaray ise Sivasspor'u yenerse 79 puana çıkacak. Sivasspor maçı sonrası 1'i hükmen, toplam 3 maça çıkacak Galatasaray ise 82 puanı garantilemiş olacak.

Galatasaray, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaybetse dahi Fenerbahçe'nin gerisine düşemeyecek ve şampiyonluğunu cumartesi günü Sivasspor'u yenmesi ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde garantileyecek.

Sıra TakımOGBMAYAvP 
1 Galatasaray 32 24 4 4 71 26 45 76 Şampiyonlar Ligi Eleme
2 Fenerbahçe 31 21 5 5 76 38 38 68 UEFA Konferans Eleme
3 Beşiktaş 32 20 8 4 63 30 33 68 UEFA Konferans Eleme
4 A.Demirspor 31 17 9 5 66 35 31 60  
5 Başakşehir 31 15 6 10 44 33 11 51  
6 Konyaspor 33 12 13 8 45 36 9 49  
7 Kayserispor 32 15 4 13 54 53 1 49  
8 Trabzonspor 31 14 6 11 49 44 5 48  
9 Karagümrük 31 11 11 9 66 55 11 44  
10 Alanyaspor 33 10 8 15 48 62 -14 38  
11 Sivasspor 33 10 7 16 44 51 -7 37  
12 Kasımpaşa 32 10 7 15 39 52 -13 37  
13 Antalyaspor 31 10 6 15 42 50 -8 36  
14 Ankaragücü 31 10 5 16 37 45 -8 35  
15 İstanbulspor 32 10 5 17 40 60 -20 35  
16 Giresunspor 31 6 10 15 31 56 -25 28 Küme düşme
17 Ümraniye 31 6 8 17 42 56 -14 26 Küme düşme
18 Gaziantep FK 31 6 7 18 31 57 -26 25 Ligden çekildi
19 Hatayspor 31 6 5 20 19 68 -49 23 Ligden çekildi
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