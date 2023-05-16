Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk yarışını bitirebilir.
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u ağırlayacağı maçta puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.
68 puanda olan Fenerbahçe; Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, Trabzonspor'a yenilirse 68 puanda kalacak. Geride 2'si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Fenerbahçe, maksimum 80-81 puana çıkabilecek.
76 puanlı Galatasaray ise Sivasspor'u yenerse 79 puana çıkacak. Sivasspor maçı sonrası 1'i hükmen, toplam 3 maça çıkacak Galatasaray ise 82 puanı garantilemiş olacak.
Galatasaray, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaybetse dahi Fenerbahçe'nin gerisine düşemeyecek ve şampiyonluğunu cumartesi günü Sivasspor'u yenmesi ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde garantileyecek.
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u ağırlayacağı maçta puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.
68 puanda olan Fenerbahçe; Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, Trabzonspor'a yenilirse 68 puanda kalacak. Geride 2'si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Fenerbahçe, maksimum 80-81 puana çıkabilecek.
76 puanlı Galatasaray ise Sivasspor'u yenerse 79 puana çıkacak. Sivasspor maçı sonrası 1'i hükmen, toplam 3 maça çıkacak Galatasaray ise 82 puanı garantilemiş olacak.
Galatasaray, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaybetse dahi Fenerbahçe'nin gerisine düşemeyecek ve şampiyonluğunu cumartesi günü Sivasspor'u yenmesi ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde garantileyecek.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Galatasaray
|32
|24
|4
|4
|71
|26
|45
|76
|Şampiyonlar Ligi Eleme
|2
|Fenerbahçe
|31
|21
|5
|5
|76
|38
|38
|68
|UEFA Konferans Eleme
|3
|Beşiktaş
|32
|20
|8
|4
|63
|30
|33
|68
|UEFA Konferans Eleme
|4
|A.Demirspor
|31
|17
|9
|5
|66
|35
|31
|60
|5
|Başakşehir
|31
|15
|6
|10
|44
|33
|11
|51
|6
|Konyaspor
|33
|12
|13
|8
|45
|36
|9
|49
|7
|Kayserispor
|32
|15
|4
|13
|54
|53
|1
|49
|8
|Trabzonspor
|31
|14
|6
|11
|49
|44
|5
|48
|9
|Karagümrük
|31
|11
|11
|9
|66
|55
|11
|44
|10
|Alanyaspor
|33
|10
|8
|15
|48
|62
|-14
|38
|11
|Sivasspor
|33
|10
|7
|16
|44
|51
|-7
|37
|12
|Kasımpaşa
|32
|10
|7
|15
|39
|52
|-13
|37
|13
|Antalyaspor
|31
|10
|6
|15
|42
|50
|-8
|36
|14
|Ankaragücü
|31
|10
|5
|16
|37
|45
|-8
|35
|15
|İstanbulspor
|32
|10
|5
|17
|40
|60
|-20
|35
|16
|Giresunspor
|31
|6
|10
|15
|31
|56
|-25
|28
|Küme düşme
|17
|Ümraniye
|31
|6
|8
|17
|42
|56
|-14
|26
|Küme düşme
|18
|Gaziantep FK
|31
|6
|7
|18
|31
|57
|-26
|25
|Ligden çekildi
|19
|Hatayspor
|31
|6
|5
|20
|19
|68
|-49
|23
|Ligden çekildi