90+4'te gelen golle büyük bir yıkım yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe önünde kaçan fırsatlara yanıyor.



Zorlu derbide 5 net gol pozisyonundan yararlanamayan Sarı-Kırmızılılar bu alanda ligin zirvesinde. Cimbom ligde oynadığı 13 maçta 85 net pozisyona girerken, bu pozisyonlardan sadece 19 gol çıkarabildi.



Yüzde 22'lik başarı yüzdesinde kalan Galatasaray'da oklar forvetlere yönelmiş durumda. Şu ana kadar ne Halil ne Diagne ne de Mustafa Muhammed beklentileri karşılayamadı.



