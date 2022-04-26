Galatasaray, Cizre Belediye'ye set vermedi!

Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Cizre Belediye'ye set vermedi!
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26 Nisan 2022 17:47
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti
 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Torres, Sedlacek, Doğukan Ulu (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratca, Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet, Onur Günaydın)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Ali Candan, Eren Koparıcı, Serdar Coşkun, Ivanov, Emin Gök (Umut Uysal, Andaç Kapan, Uriarte)

Setler: 25-18, 25-15, 25-18

Süre: 62 dakika (19, 21, 22)

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