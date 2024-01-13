Galatasaray, Cizre Belediye set vermedi!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında RAMS Global Cizre Belediye'yi 3-0 yendi.
Salon: Cizre
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar
RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)
Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzıc, Çağatay Durmaz, Hadrava, Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Nikola Mualovic, Aykut Acar)
Setler: 20-25, 17-25, 15-25
Süre: 79 dakika (30, 24, 25)
Salon: Cizre
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar
RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)
Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzıc, Çağatay Durmaz, Hadrava, Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Nikola Mualovic, Aykut Acar)
Setler: 20-25, 17-25, 15-25
Süre: 79 dakika (30, 24, 25)