Galatasaray, Cizre Belediye set vermedi!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında RAMS Global Cizre Belediye'yi 3-0 mağlup etti.

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Galatasaray, Cizre Belediye set vermedi!
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13 Ocak 2024 15:55
Son güncelleme 13 Ocak 2024 17:37
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında RAMS Global Cizre Belediye'yi 3-0 yendi.

Salon: Cizre

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)

Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzıc, Çağatay Durmaz, Hadrava, Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Nikola Mualovic, Aykut Acar)

Setler: 20-25, 17-25, 15-25

Süre: 79 dakika (30, 24, 25)

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