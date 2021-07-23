Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün ardından 4. transferini de bitiriyor.



Romanya Profesyonel Futbol Ligi eski başkanlarından Dumitru Dragomir, Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atmıştı. 75 yaşındaki futbol adamı, sarı kırmızılıların, Alexandru Cicaldau transferine nokta koyduğunu duyurdu. Menajeri de gelişmeleri doğruladı.



Nicolae Stanciu transferini gerçekleştiremeyen Galatasaray yeni arayışlara girmişti. Dragomir ise Galatasaray'ın Cicaldau'yu renklerine bağladığını bildirdi. Dumitru Dragomir açıklamasında, "Bir söylenti duydum ve ilk kez açıklıyorum. Universitatea Craiova bugün en iyi oyuncusuyla vedalaştı. Cicaldau'yu 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Galatasaray'a verdiler." dedi.



GALATASARAY'DAN 'KAP' GELDİ!



Bu gelişmenin ardından Galatasaray transferi duyurdu. Sarı-kırmızılıların KAP açıklamasında şöyle denildi.



"08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cidaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."



GALATASARAY İÇİN YOLA ÇIKIYOR



Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Alexandru Cicaldau'nun menajeri Giovani Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Cicaldau, %100 Galatasaray'da! Bu akşam ayrılıyor ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak" dedi. Cicaldu'nun cumartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.



2018'den bu yana Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin akademisinden yetişmişti. Takımında 129 maçta 33 gol ve 21 asist kaydeden 10 numaranın 2022 yılına kadar sözlleşmesi bulunuyor







