Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi!

Galatasaray, Fatih Terim'in talebi doğrultusunda 2021-2022 sezonunda 6.5 milyon euro'ya Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağlamıştı.



Rumen futbolcu, teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesinin ardından Ittihad Kalba takımına kiralanmıştı.



25 yaşındaki orta saha, yeni takımında da pek varlık gösteremedi. Cicaldau Ittihad Kalba'da 11 maçta görev aldı. Rumen orta saha bu maçlarda 1 gol kaydetti.



MAAŞINI BAE EKİBİ ÖDÜYOR



25 yaşındaki oyuncunun performansından memnun olmayan Birleşik Arap Emirlikleri kulübü, Cicaldau'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Oyuncunun yıllık maaşını ise Birleşik Arap Emirlikleri ekibi ödüyor.



Cicaldau'nun sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi beklenirken; konuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı.



Rumen basınından aktardığı habere göre; sarı-kırmızılı ekip, 6.5 milyon euro'ya renklerine bağladığı Cicaldau'yu 3-3.5 milyon Euro'ya herhangi bir kulübe satmaya razı.



AYRILMASI BEKLENİYOR



Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonunda 25 yaşındaki futbolcuyla yolların 'tamamen' ayrılması bekleniyor.



Sarı kırmızılara toplam 41 maça çıkan Cicaldau, sarı kırmızılı formayla 5 gol atarken 4 asist yaptı. Rumen orta saha, Galatasaray'da bazı maçlarda etkili performans ortaya koysa da, beklentileri karşılayamadı.



MORUTAN DA GİDECEK



Ayrıca Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan'ın da sezon sonunda takımdan bonservisiyle ayrılması bekleniyor.



Rumen futbolcunun bonservisi için İtalyan ekibinin Cimbom'a 5.5 milyon euro'luk ödeme yapması bekleniyor.



23 yaşındaki oyuncu Serie B bu sezon 17 maçta görev yaptı. Morutan bu karşılaşmalarda dört kez gol sevinci yaşarken, yedi kez de asist yapma başarısı gösterdi.





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