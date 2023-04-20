Galatasaray ÇF - Fenerbahçe AH: Yarı finalde 2. randevu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Galatasaray ile Fenerbahçe yeniden karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ÇF - Fenerbahçe AH: Yarı finalde 2. randevu
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20 Nisan 2023 12:05
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Alagöz Holding'i konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Play-off yarı final serisinde 2 galibiyete ulaşacak takımın finale yükselecek. Serinin ilk maçını 84-60 kazanan sarı-lacivertliler, 1-0 önde bulunuyor.

Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanması durumunda finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi olacak. Taraftarı önünde mücadele edecek Galatasaray ise kazanarak seriyi 3. maça taşımak istiyor.

İki ekibin bu sezon ligde oynadığı iki mücadeleyi de Fenerbahçe Alagöz Holding kazanmıştı. Ligin ilk yarısında rakibini sahasında 80-72 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci yarıda deplasmanda oynadığı maçtan da 80-62 galip ayrılmıştı.

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