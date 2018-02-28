Galatasaray, çeyrek finale iyi başlayamadı

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Spar Citylift Girona'ya 65-62 mağlup oldu.Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Galatasaray, Dubjevic ve Quigley'in dış atışlardan bulduğu sayılarla 4. dakikayı 11-2 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılılar karşısında Buch'ın sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan Spar Citylift Girona, 7. dakikanın içinde farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. Periyotun kalan bölümünde Kobryn'in pota altından kaydettiği sayılarla farkı açan Galatasaray, ilk çeyreği 20-12 üstün tamamladı.İkinci çeyreğe Tuğba Taşçı ve Işıl Alben'in sayılarıyla başlayan Galatasaray, 13. dakikanın içinde farkı çift hanelere taşıdı: 24-14. Savunmayı sertleştiren ve Traore'nin boyalı alandan, Romeo'nun üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 19. dakikada 32-29 öne geçen Spar Citylift Girona, soyunma odasına da 35-34 üstün gitti.İkinci yarı karşılıklı sayılarla başlarken Spar Citylift Girona, 25. dakikayı 43-41 üstün geçti. Mola dönüşü boyalı alandan bulduğu sayılarla 6-0'lık seri yakalayan Galatasaray, 29. dakikada üstünlüğü yeniden ele geçirdi: 49-48. Konuk ekip, Colhado'nun pota altından kaydettiği basketle final periyoduna 50-49 önde girdi.Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan ve hücumda ritmini bulan sarı-kırmızılı ekip, Kobryn ve Dubjevic'in boyalı alandan bulduğu basketlerle 34. dakikayı 58-53 üstün tamamladı. Traore ve Romeo'nun arka arkaya dış atışlardan bulduğu isabetlerle konuk ekip, 37. dakikada yeniden öne geçti: 60-63. Üstünlüğünü sürdüren Spar Citylift Girona, sahadan 65-62 galip ayrıldı.Galatasaray forması giyen Alexandria Quigley'in 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Spar Citylift Girona'da 18 sayı ile oynayan Astou Traore ise galibiyette önemli rol oynadı.Müsabakanın rövanşı 7 Mart Çarşamba günü İspanya'da yapılacak.Ahmet CömertAlessandro Martolini (İtalya), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Petar Denkovski (Makedonya)Epoupa 4, Işıl Alben 6, Quigley 24, Dubjevic 11, Petronyte 2, Davis, Kobryn 10, Tuğb Taşçı 2, İrem Naz Topuz, Merve Uygul, Meltem Yıldızhan 3, Gizem BaşaranBuch 13, Martinez 5, Mendy 5, Evans 5, Colhado 8, Alminaite, Conde 2, Romeo 9, Traore 1820-1234-3549-5039.03 Davis (Galatasaray)