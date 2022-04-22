Galatasaray çeyrek finalde ilk maçı kaybetti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk ayak maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı mağlup etti.

Haber; AA
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Galatasaray çeyrek finalde ilk maçı kaybetti
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22 Nisan 2022 16:27
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk ayak maçında Nesibe Aydın ile karşı karşıya geldi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Nesibe Aydın, sahasında Galatasaray'ı 94-79 yenerek 1-0 öne geçti.

Seride ikinci maç 25 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Nesibe Aydın, bu maçı da alırsa adını yarı finale yazdıracak.

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