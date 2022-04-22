Galatasaray çeyrek finalde ilk maçı kaybetti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk ayak maçında Nesibe Aydın ile karşı karşıya geldi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Nesibe Aydın, sahasında Galatasaray'ı 94-79 yenerek 1-0 öne geçti.
Seride ikinci maç 25 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Nesibe Aydın, bu maçı da alırsa adını yarı finale yazdıracak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Nesibe Aydın, sahasında Galatasaray'ı 94-79 yenerek 1-0 öne geçti.
Seride ikinci maç 25 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Nesibe Aydın, bu maçı da alırsa adını yarı finale yazdıracak.