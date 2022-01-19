Galatasaray, çeyrek final için sahada

CEV Kupası'nda Galatasaray HDI Sigorta, CEZ Karlovarsko ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, çeyrek final için sahada
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19 Ocak 2022 12:15
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında perşembe Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Karlovy Vary kentinde oynanan ilk maçı Çekya ekibi 3-0 kazanmıştı. Turu geçen takım adını çeyrek finale yazdıracak.

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