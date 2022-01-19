Galatasaray, çeyrek final için sahada

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında perşembe Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Karlovy Vary kentinde oynanan ilk maçı Çekya ekibi 3-0 kazanmıştı. Turu geçen takım adını çeyrek finale yazdıracak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Karlovy Vary kentinde oynanan ilk maçı Çekya ekibi 3-0 kazanmıştı. Turu geçen takım adını çeyrek finale yazdıracak.