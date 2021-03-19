Galatasaray - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 61 puanla 30. haftayı ikinci sırada bitirdi.Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 10'unda berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Karadeniz ekibi elde ettiği 31 puanla 30. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, Galatasaray 4-0 kazanmıştı.Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Taylan Antalyalı bu maçta forma giyemeyecek.Çaykur Rizespor'da Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak.Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Feghouli, Gedson, Etebo, Onyekuru, Mostafa Mohamed, FalcaoGökhan, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Baiano, Boldrin, Fernando, Samudio, SkodaGalatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 8'ini kazanırken, 3'ünde ise rakipleriyle berabere kaldı.Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 39 lig maçından 26'sını Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.Sarı-kırmızılı ekibin 89 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmada Galatasaray, 4-0'lık skorla galip geldi.Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında tek yenilgi aldı.İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 19 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 46 golüne, Çaykur Rizespor 13 golle karşılık verdi.Galatasaray, İstanbul'daki 19 lig maçının tamamında gol atarken, 10'unda kalesini gole kapattı.Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 39 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 39 maçın 36'sında fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.Galatasaray'da 4, Rizespor'da 5 isim sınırdaGalatasaray'da Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao sarı kart sınırında bulunuyor. Çaykur Rizespor'da Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando ve Dokovic ise sarı kart ceza sınırındaki isimler.