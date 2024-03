Galatasaray Çaykur Rizespor canlı izle bein sports linki

CANLI GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemeyecek. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.Gökhan Akkan, Taha Şahin, H. Alikulov, Emirhan Topçu, C. Hojer, Muammer Sarıkaya, Jonjo Shelvey, Gustavo, I. Olawoyin, B. Akintola, M. MinchevGalatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 44. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 43 lig maçından 29'unu Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 100 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi.Ligde son hafta sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yenen Rize temsilcisi, 39 puan ve averaj ile 7. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Benhur Keser ile takımdan ayrı çalışan Laine kadroda yer alamayacak. Kasık ağrısı sebebiyle hafta boyunca doktor kontrolünde çalışan Dal Varesanovic'in ise kafileye daÇaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu egale etmek istiyor. Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı sarı-kırmızılı takımla ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 14 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak oldu. Sonrasında kırdığı rekoru geliştirerek 17 maça çıkaran Buruk'un Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak olmasına sadece 1 galibiyet kaldı. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk, yarınki Çaykur Rizespor mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Rumen teknik adamın rekoruna ortak olacak.Okan Buruk'un öğrencileri, Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde bu sezon ikinci kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 2 ila 11. haftalar arasında 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sonrasındaki 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan "Cimbom" 20 ila 28. haftalar arasında üst üste 9 maçı kazandı. Galatasaray, yarın Çaykur Rizespor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde bir sezonda iki kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olacak.Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor. Ligde geride kalan 28 maçta 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Buruk, 75 puan topladı. Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadıGalatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı. Ligde geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu. Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da adını tarihe yazdırdı.Okan Buruk, Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu. Buruk, Galatasaray'ın başında geçen sezon 36 müsabakada 28 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon ise 28. haftası geride kalan ligde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Okan Buruk, ligde 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanını da aldı.Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı. Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı. Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti. Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 400. maçına çıkmaya hazırlanıyor. İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 37 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu. Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. lig maçına 2016-2017 sezonunun 34. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada çıktı. Tecrübeli file bekçisi, üçüncü dalyasını ise 2020-2021 sezonunda 27 Şubat 2021'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan müsabakada dedi. Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hep performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan Muslera, Galatasaray'da görev yaptığı 13 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 399 lig maçında 383 gol yedi. Süper Lig maçlarının 154'ünde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli file bekçisi, 245'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı. Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü. Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 39 kez de sarı kart gösterildi.Rizespor'u konuk edecek olan lider Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, işi sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı tüm maçları kazansa da genç hoca, bu durumun takımda rehavet yaratmaması için yoğun çaba harcıyor. Deplasmanda 10 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibinin bu kötü seriyi bitirmek için sahaya çıkacağını düşünen Buruk, oyuncularına uyarıda bulundu. Rakibin ters bir takım olduğunu vurgulayan başarılı teknik adam, "Rizespor'u kesinlikle hafife almayın. Dış sahada uzun süre kazanamamaları sizi yanıltmasın. İyi bir hocaları var, bize zorluk çıkaracaklardır. Güçlü bir hücum hattına sahipler, savunmada dikkatli olmalıyız. Erken atacağımız bir gol, bizi rahatlatır. Bu maç için hepinizden tam konsantrasyon istiyorum" ifadelerini kullandı.Milliyet yazarı Osman Şenher, Galatasaray gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Şenher'in yazısından öne çıkan kısımlar; "Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerden beklediği randımanı alamadı. Sağ ve sol bek sıkıntısı çekti ve daha hala da çekiyor. Orta sahanın bütün yükü Kerem Demirbay ve Torreira'nın sırtına bindi. Icardi çok uzun bir sakatlık süreci geçirdi. Ziyech yok. Florya'da antrenmanlara yeni başlamış. Oliveira yok. Ndombele yok. Buna rağmen bu takım iki puan farkla lider. Bu tamamen Okan Buruk hocanın başarısıdır. 13 futbolcuyla 44 maç oynamak kolay bir şey değil. Öyle veya böyle Berkan'ı sol bek oynattı. Kaan Ayhan sakat sakat sağ bekte görev yaptı. Barış Alper sağ bek, sol bek, sağ açık, santrfor her mevkide oynadı. 37 yaşındaki Mertens hala takımın en çok mücadele eden futbolcusu. Demek ki Tete dahil bu oyuncular tam hazır olsaydı, Okan hoca en azından Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda yola devam edebilirdi. Bundan sonra ne olur? Ziyech ve Zaha hemen takıma katılacak. Ama sağ bek Aurier ve Abdülkerim'in mart ayında da arkadaşlarına katılmaları çok zor. Milli ara futbolculara ilaç gibi gelecek. Nisan ayından itibaren dinlenmiş, tam kadro sahaya çıkan, kulübesinde alternatif futbolcuları olan bir Galatasaray seyredecek taraftarlar. Ve Galatasaray'ın oynayacağı maçlara baktığınız zaman en zor maçı Fenerbahçe karşılaşması olacak. Bu maça da kendi sahasında 50 bin taraftarının önünde çıkacak. Bu da çok büyük bir avantaj."Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için ortaya atılan "prim" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı öncesi 1.2 Milyon TL prim verildi.' iddiaları tamamen asılsızdır. Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür. Çaykur Rizespor Kulübü sezon başında belirlemiş olduğu rutin prim uygulamasını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı. Çaykur Rizespor'un İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda futbolculara yönetimin belirlediği 1 milyon 200 bin TL'lik primin takıma dağıtılacağı öne sürülmüştü. Rizespor yönetimi, ilgili haber üzerine bir yalanlamada bulundu.Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde girdiği geçen sezon, ligin ikinci haftasında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelmişti. 13 Ağustos'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip büyük bir sürprize imza atarak 1-0 kazanmıştı. Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra sahasında oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cim Bom, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor. Aslan ayrıca, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde Sarı-Kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı.Ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçı öncesi takımla bir toplantı yaparak galibiyetin önemini anlattı. Karşılaşmayı kazanmaları halinde maç fazlasıyla takipçileri Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkını 5'e çıkaracaklarına vurgu yapan sarı-kırmızılı teknik adamın, "Bu durum Fenerbahçe'yi de baskı altına alacaktır. Ancak öncelikle bizim kendi işimizi yaparak sahamızda kazanmamız gerekiyor" dediği öğrenildi. Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de iyi bir karnelerinin olduğunu ama son dönemde kazanırken zorlandıklarının da altını çizdi. Şampiyonluk yolunda her maçın final niteliğinde olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcının, "Evimizde daha net galibiyetler almamız gerekiyor. Elbette bizimle oynayan takımlar savunmayı ön planda tutuyor. Yine de sonuca daha erken gitmeliyiz. Arkamızda yine müthiş bir taraftar olacak. Bizi çok iyi konsantre olmuş, bu ligin kaliteli takımlarından biri bekliyor. Beşiktaş deplasmanında aldığımız galibiyetin anlam kazanması için puan kaybetmememiz lazım. Her maçımız bir final ve milli araya iki karşılaşmayı kazanarak girersek çok iyi bir avantaj yakalarız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.Galatasaray bugün Rams Park'ta Çaykur Rizespor'u mağlup ederse iç sahadaki galibiyet rekorunu tekrarlayacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Mircea Lucescu'ya ait 18 maçlık iç sahada kazanma rekoruna ortak olmasına sadece bir galibiyet kaldı. Sarı-kırmızılı takım kritik karşılaşmada sahadan üç puanla ayrılırsa hem Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkaracak hem de iç sahada kazanma rekorunu egale edecek. Bu sezon kendi evinde oynadığı 14 lig maçını da kazanan Galatasaray, iç sahada puan kaybetmeyen tek takım durumunda bulunuyor.Süper Lig'de puan farkı ile liderlik koltuğunda oturan G.Saray, bugün 29. haftanın açılışında Rizespor'u konuk ediyor. 9 haftadır kazanan sarı-kırmızılı takımda tek hedef, galibiyet serisini 10 maça çıkarmak ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltmek. Şampiyonluğa konsantre olan sarı-kırmızılı takımı RAMS Park'ta 40 binden fazla taraftarı destekleyecek. Teknik heyet, maça baskılı başlayıp erken gol ile rahatlamanın planlarını yaparken alınacak galibiyet ile birlikte Fenerbahçe'nin daha da baskı altına alınması hesaplanıyor.Tedavisi devam eden yeni transfer Serge Aurier'in yanı sıra sakatlığı nükseden Abdülkerim ve kadro dışı bırakılan Oliveira Çaykur Rizespor'a karşı yok. Davinson Sanchez'in oynaması da çok zor. Takımla idmana çıkmayan Kolombiyalı stoper yetişmezse, yerine Berkan Kutlu görev yapacak.Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, Okan Buruk yönetiminde kendine geldi. Performansını her geçen gün artıran Kolombiyalı oyuncu, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en hızlı stoperlerinden biri oldu. CIES'in dünya genelindeki 28 ligi baz alarak yaptığı araştırmada Davinson Sanchez ilk üçe girmeyi başardı. İlk sırada Juventus'dan Danilo yer alırken, ikinci basamakta Sassuolo'dan Tressoldi var. Davinson ise bu iki ismin ardından en çok ivmelenen yani oyun içinde hızını değiştiren 3. stoper oldu. 27 yaşındaki stoper Türkiye'de ise ilk sırada. Oranını 1.76 artıran Sanchez, dünya yıldızlarını geride bıraktı. Başakşehir'den Opoku, 11, Trabzonspor'dan Baniya ise en çok ivme kazanan isimler arasında 18. sırada.Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Cuma (bugün) sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattim Şimşek yönetecek.Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı. Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.hil edildi. Bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı ile ilgili son karar sağlık kurulu raporuyla maç saatinde verilecek. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 1-0 kaybetmişti.