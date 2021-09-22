Galatasaray çareyi Kayseri'de arıyor

Son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray bugün Kayserispor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın son dönemde Kayseri deplasmanlarına hep çok sıkıntılı bir şekilde çıkması ancak 3 puana alarak kendine gelmesi dikkatleri çekiyor.



2018-2019 sezonunda üst üste 5 puan kaybedip olaylı Fener derbisini yaşayan Cimbom ardından Kayseri'de 3-0 kazanmıştı. 2019-20 sezonuna 5 puan kaybı ile başlayan G.Saray, Kayseri'de 3-2 kazanıp hayata dönmüştü.



Geçen sezon ise üst üste alınan A.Gücü yenilgisi ve Sivas beraberliği sonrası Kayseri'ye çok sıkıntılı giden Sarı- Kırmızılılar güzel futbol ve 3-0'lık galibiyet ile moral bulmuştu.



