Galatasaray çareyi Kayseri'de arıyor

Galatasaray yine sıkıntılı bir dönemde çıkacağı Kayserispor maçında galip gelmek istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray çareyi Kayseri'de arıyor
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22 Eylül 2021 10:06
Son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray bugün Kayserispor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın son dönemde Kayseri deplasmanlarına hep çok sıkıntılı bir şekilde çıkması ancak 3 puana alarak kendine gelmesi dikkatleri çekiyor.

2018-2019 sezonunda üst üste 5 puan kaybedip olaylı Fener derbisini yaşayan Cimbom ardından Kayseri'de 3-0 kazanmıştı. 2019-20 sezonuna 5 puan kaybı ile başlayan G.Saray, Kayseri'de 3-2 kazanıp hayata dönmüştü.

Geçen sezon ise üst üste alınan A.Gücü yenilgisi ve Sivas beraberliği sonrası Kayseri'ye çok sıkıntılı giden Sarı- Kırmızılılar güzel futbol ve 3-0'lık galibiyet ile moral bulmuştu.


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