Galatasaray, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, ticari modelindeki globalleşme çalışmaları çerçevesinde İngiliz yatırım şirketi Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması yaptı

Haber; AA
Galatasaray, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2020 13:47
Galatasaray Kulübü, ticari modelindeki globalleşme çalışmaları çerçevesinde İngiliz yatırım şirketi Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Capital Sports Media, sarı-kırmızılı taraftarlar ile kulübün verimli ve etkili bir şekilde etkileşim kurmasına imkan sağlayacak. 

Özellikle Twitter ve Instagram platformlarında etkileşim alanında Avrupa'nın ilk 5 kulübü içerisinde yer alan Galatasaray, Capital Sports Media ile gerçekleştirilen iş birliğiyle bu gücünü uluslararası iş stratejisinin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için