ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA KİMDİR?

büyük oranda tamamladı;Geçtiğimiz sezonu Kardemir Karabükspor'da geçirenile anlaşmaya varan sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki kalecinin bonservisi için 1 milyon lira ödeyecek. Galatasaray'ın transferden sorumlu bir numarası Abdürrahim Albayrak da basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında "Yerli kaleci transferi yapacağız, bugün aramıza bir Aslan katıldı" ifadelerini kullandı.Çağlar Şahin Akbaba'nın Galatasaray'ın kampına katılıp katılmadığı konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılmazken; Karabükspor cephesinden alınan bilgiler transferin büyük oranda tamamlandığı yönünde oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de dün yaptığı açıklamalarda, yerli kaleci transferi istediklerini ve bu kalecinin de genç bir isim olacağını ifade etmişti.Kariyerine Bucaspor'da başlayan Çağlar Şahin Akbaba, 2015 yılında Bucaspor'dan Elazığspor'a kiralık olarak transfer oldu. Elazığspor'da iki sezon forma giyen 23 yaşındaki file bekçisi 2017 yılında Karabükspor'a transfer oldu. Türkiye U19 Milli Takımı'na da bir kez davet edilen Çağlar Şahin Akbaba, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 maça çıktı 37 golü kalesinde gördü.