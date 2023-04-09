Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finale yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, çeyrek final serisinde Nesibe Aydın'ı 84-68 mağlup etti. Seride durumu 2-1 yapan Galatasaray yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finale yükseldi
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09 Nisan 2023 19:24
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.

Galatasaray, rakibini 84-68 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 2-1 yapan Galatasaray, yarı finale yükseldi.

Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi Fenerbahçe Alagöz Holding.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Hüseyin Çelik, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 17, Yashey 24, Işıl Alben 11, Jurjane 3, Zyaire 22, Büşra Akbaş, Pelin Derya Bilgiç 3, Tuğçe Canıtez 2, Meltem Yıldızhan 2

Nesibe Aydın: Ramona 8, Feride Şevval 13, Lauren 17, Keiana 20, Derin Yaya 10, Gülşah Duman, Elif Emirtekin, İlayda Güner

1. Periyot: 33-14

Devre: 55-34

3. Periyot: 69-56

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