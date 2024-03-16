Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor ile kozlarını paylaşacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında OGM Ormanspor ile karşı karşıya gelecek.



Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 16 Mart Cumartesi günü oynanacak olan maç saat 15.00'te başlayacak. Maç TBF TV'nin YouTube kanalından izlenebilecek.



Müsabakayı Ziya Özorhon, Sertan Kırklar ve Özkan Çağlayan hakem üçlüsü yönetecek.



Çıktığı 26 maçta 17 galibiyet elde eden sarı kırmızılı takım, son olarak Çankaya Üniversitesi'ni 113-99 mağlup etti.



Rakibiyle normal sezonda deplasmanda oynadığı maçı 86-78 kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring'de 23,50 sayı ve 8,83 ribaunt ortalamasıyla Teaira McCowan ön planda. Onu 19,94 sayı ve 10,13 ribaunt ortalamasıyla Nalyssa Smith takip ediyor.



Ligde son üç maçının birisini kazanan OGM Ormanspor ise son olarak ÇBK Mersin'e 79-93 mağlup oldu. 20,20 sayı ve 7,72 ribaunt ortalamasıyla Damiris Dantas rakibin en etkili oyuncusu olarak dikkat çekiyor.



Bu maçın ardından Galatasaray, normal sezonun son haftasındaki ÇBK Mersin mücadelesine hazırlanacak.





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