Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ji-Su Park'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Güney Koreli pivot Ji-Su Park'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ji-Su Park'ı kadrosuna kattı
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20 Temmuz 2024 21:37
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Güney Koreli Ji-Su Park'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "195 cm boyu ve güçlü fiziği ile öne çıkan Ji-Su Park'a Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

1998 yılında Güney Kore'de dünyaya gelen Park, pivot pozisyonunda forma giyiyor.

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