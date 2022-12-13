Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Cajky

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında çarşamba günü Slovakya'nın Piestanske Cajky ekibini konuk edecek.



Başakşehir Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.



Dört takımın yer aldığı grupta iki ekibin de üçer galibiyet ve ikişer mağlubiyeti bulunuyor.



Galatasaray Çağdaş Faktoring, grupta rakibi ile deplasmanda oynadığı maçı 71-63'lük skorla kaybetmişti.





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