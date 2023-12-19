Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Avrupa rakibi MB Zaglebie

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunun rövanşında çarşamba günü Polonya'nın MB Zaglebie takımını konuk edecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, play-off turunun ilk maçında MB Zaglebie ile 90-90 berabere kalmıştı.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, play-off turunun ilk maçında MB Zaglebie ile 90-90 berabere kalmıştı.
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