Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Avrupa rakibi MB Zaglebie

Galatasaray Çağdaş Faktoring çarşamba günü MB Zaglebie ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Avrupa rakibi MB Zaglebie
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19 Aralık 2023 15:15
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunun rövanşında çarşamba günü Polonya'nın MB Zaglebie takımını konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, play-off turunun ilk maçında MB Zaglebie ile 90-90 berabere kalmıştı.

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