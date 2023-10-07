Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde kayıp

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde BOTAŞ, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 90-88 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde kayıp
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07 Ekim 2023 18:02
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde BOTAŞ, normal süresi 79-79 eşitlikle sona eren mücadelede Galatasaray Çağdaş Faktoring'i uzatma periyodu sonunda 90-88 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Metehan Alaçam, Atakan Kaymak

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Allen 24, Harrigan 12, Meltem Yıldızhan 14, Abdelkader 4, Vanloo 8, Büşra Akbaş 14, Sude Yılmaz 4, İnci Güçlü 8, Gizem Yavuz

BOTAŞ: Weaver 14, Manolya Kurtulmuş 5, Saliha Mandıracı 12, Nihal Güngör Yıldırım 6, Holmes 21, Hatice Pelin Gülçelik 8, Işık Su Güven, Buket Ünal, Deniz Üstün 2, Ronahi Zilan Kıran 7, Reimer 15

1. Periyot: 20-15

Devre: 42-40

3. Periyot: 64-61

Normal süre: 79-79

 

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