29 Ekim

Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda rahat kazandı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-77 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda rahat kazandı!
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29 Ekim 2023 15:41
Son güncelleme 29 Ekim 2023 15:55
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Galatasaray 100-77'lik skorla kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Almina Kocabaş, Ramazan Sezer Baran

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat, Bogicevic 15, Cave 32, Robinson 6, Aysude Yıldıztekin, Büşra Akgün 13, Işılay Eğin 3, Yağmur Bul, Merve Uygül 8

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Allen 7, Büşra Akbaş 12, Harrigan 17, Abdelkader 24, Vanloo 11, Yağmur Kübra Taşar 2, Berna Şahin, Sude Yılmaz 10, Arifecan Vardar 2, Gizem Yavuz Yar 2, Meltem Yıldızhan 13

1. Periyot: 8-25

Devre: 34-46

3. Periyot: 58-74

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