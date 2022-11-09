Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda kaybetti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Slovakya'nın Piestanske Cajky takımına 71-63 yenildi.
Piestany kentindeki Diplomat Arena'da yapılan maçın ilk çeyreğini 22-20 geride geçen sarı-kırmızılı ekip, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 35-33 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte daha etkili olan ev sahibi ekip son bölüme 2 sayı önde girmeyi başardı: 46-44.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Slovakya ekibi 3. periyodu 46-44 önde tamamladı. Piestanske Cajky son periyotta üstünlüğünü korurken, Galatasaray Çağdaş Faktoring sahadan 71-63 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı. Piestanske Cajky ise ikinci galibiyetini elde etti.
Galatasaray'da Kamile Nacickaite 22 ve Alaina Coates 12 sayıyla çift haneli skor üretti.
Piestany kentindeki Diplomat Arena'da yapılan maçın ilk çeyreğini 22-20 geride geçen sarı-kırmızılı ekip, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 35-33 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte daha etkili olan ev sahibi ekip son bölüme 2 sayı önde girmeyi başardı: 46-44.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Slovakya ekibi 3. periyodu 46-44 önde tamamladı. Piestanske Cajky son periyotta üstünlüğünü korurken, Galatasaray Çağdaş Faktoring sahadan 71-63 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı. Piestanske Cajky ise ikinci galibiyetini elde etti.
Galatasaray'da Kamile Nacickaite 22 ve Alaina Coates 12 sayıyla çift haneli skor üretti.
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