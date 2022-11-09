Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda kaybetti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Slovakya'nın Piestanske Cajky takımına 71-63 yenildi.



Piestany kentindeki Diplomat Arena'da yapılan maçın ilk çeyreğini 22-20 geride geçen sarı-kırmızılı ekip, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 35-33 önde gitti.



Üçüncü çeyrekte daha etkili olan ev sahibi ekip son bölüme 2 sayı önde girmeyi başardı: 46-44.



Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Slovakya ekibi 3. periyodu 46-44 önde tamamladı. Piestanske Cajky son periyotta üstünlüğünü korurken, Galatasaray Çağdaş Faktoring sahadan 71-63 mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı. Piestanske Cajky ise ikinci galibiyetini elde etti.



Galatasaray'da Kamile Nacickaite 22 ve Alaina Coates 12 sayıyla çift haneli skor üretti.





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