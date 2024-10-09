Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda galip

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup J Grubu ilk hafta maçında İspanya'nın BAXI Ferrol takımını 83-66 yenerek, gruplara galibiyetle başladı.

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda galip
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09 Ekim 2024 23:04
Son güncelleme 09 Ekim 2024 23:18
Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar Grup J ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi BAXI Ferrol'ü 66-83 mağlup etti.

İspanya'da oynanan mücadelenin en skorer ismi Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten 21 sayı üreten Brianna Ashaki oldu.

SALON: Pavello Municipal A Malata 

HAKEMLER: Pierre Landy, Kenny Jeanmonod, Andzej Urbanovic

BAXI FERROL: 10 Angela Mataix, 7 Gala Mestres, 2 Amira Joiner, 5 Julie Pospisilova, 15 Noa Djiu Morro, 11 Blanca Millan, 1 Alba, 66 Carlota Menendez

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: 34 Brianna Ashaki, Ji-Su Park, 6 Gökşen Fitik, 35 Julie Vanloo, 23 Meltem Yıldızhan, 7 Ayşegül Günay, 1 Derin Erdoğan, 8 Ayşe Cora, 3 Sude Yılmaz, 13 Kuanitra Holingsvorth, 11 Selin Gül

1.PERİYOT: 26-17

DEVRE: 35-38

3.PERİYOT: 57-51
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