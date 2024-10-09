Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda galip

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar Grup J ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi BAXI Ferrol'ü 66-83 mağlup etti.
İspanya'da oynanan mücadelenin en skorer ismi Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten 21 sayı üreten Brianna Ashaki oldu.
SALON: Pavello Municipal A Malata
HAKEMLER: Pierre Landy, Kenny Jeanmonod, Andzej Urbanovic
BAXI FERROL: 10 Angela Mataix, 7 Gala Mestres, 2 Amira Joiner, 5 Julie Pospisilova, 15 Noa Djiu Morro, 11 Blanca Millan, 1 Alba, 66 Carlota Menendez
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: 34 Brianna Ashaki, Ji-Su Park, 6 Gökşen Fitik, 35 Julie Vanloo, 23 Meltem Yıldızhan, 7 Ayşegül Günay, 1 Derin Erdoğan, 8 Ayşe Cora, 3 Sude Yılmaz, 13 Kuanitra Holingsvorth, 11 Selin Gül
1.PERİYOT: 26-17
DEVRE: 35-38
3.PERİYOT: 57-51
İspanya'da oynanan mücadelenin en skorer ismi Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten 21 sayı üreten Brianna Ashaki oldu.
SALON: Pavello Municipal A Malata
HAKEMLER: Pierre Landy, Kenny Jeanmonod, Andzej Urbanovic
BAXI FERROL: 10 Angela Mataix, 7 Gala Mestres, 2 Amira Joiner, 5 Julie Pospisilova, 15 Noa Djiu Morro, 11 Blanca Millan, 1 Alba, 66 Carlota Menendez
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: 34 Brianna Ashaki, Ji-Su Park, 6 Gökşen Fitik, 35 Julie Vanloo, 23 Meltem Yıldızhan, 7 Ayşegül Günay, 1 Derin Erdoğan, 8 Ayşe Cora, 3 Sude Yılmaz, 13 Kuanitra Holingsvorth, 11 Selin Gül
1.PERİYOT: 26-17
DEVRE: 35-38
3.PERİYOT: 57-51