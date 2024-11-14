Galatasaray Çağdaş Faktoring'den kritik galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin'i 71-69 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Çağdaş Faktoring'den kritik galibiyet
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14 Kasım 2024 21:06
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Salonunda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılı ekip 71-69 kazandı.
 Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek, Barış Burak Durmuş

ÇBK Mersin: Howard 25, Anderson 10, Fauthoux 5, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 5, Derin Yaya, McCovan 6

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik, Park 6, Zandalasini 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan, Holingsvorth 13

1. Periyot: 24-17

Devre: 42-32

3. Periyot: 57-49

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