Galatasaray Çağdaş Faktoring'den kritik galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Salonunda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılı ekip 71-69 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek, Barış Burak Durmuş
ÇBK Mersin: Howard 25, Anderson 10, Fauthoux 5, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 5, Derin Yaya, McCovan 6
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik, Park 6, Zandalasini 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan, Holingsvorth 13
1. Periyot: 24-17
Devre: 42-32
3. Periyot: 57-49
Servet Tazegül Salonunda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılı ekip 71-69 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek, Barış Burak Durmuş
ÇBK Mersin: Howard 25, Anderson 10, Fauthoux 5, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 5, Derin Yaya, McCovan 6
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik, Park 6, Zandalasini 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan, Holingsvorth 13
1. Periyot: 24-17
Devre: 42-32
3. Periyot: 57-49