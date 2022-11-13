Galatasaray Çağdaş Faktoring'den 6'da 6

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda OGM Ormanspor'u 69-62 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte ligde 6'da 6 yaptı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring'den 6'da 6
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13 Kasım 2022 16:58
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda OGM Ormanspor ile karşı karşıya geldi.  Antakya Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 69-62 kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligdeki 6 maçını da kazanarak sezonda namağlup serisini devam ettirdi. 

1.P: 13-23
2.P: 16-16 (29-39)
3.P: 18-13 (47-52)
4.P: 15-17

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