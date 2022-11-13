ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda OGM Ormanspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 69-62 kazandı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligdeki 6 maçını da kazanarak sezonda namağlup serisini devam ettirdi.
1.P: 13-23
2.P: 16-16 (29-39)
3.P: 18-13 (47-52)
4.P: 15-17
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligdeki 6 maçını da kazanarak sezonda namağlup serisini devam ettirdi.
1.P: 13-23
2.P: 16-16 (29-39)
3.P: 18-13 (47-52)
4.P: 15-17
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