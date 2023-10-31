Galatasaray Çağdaş Faktoring, CSM Constanta'a konuk olacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, çarşamba günü deplasmanda CSM Constanta ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, CSM Constanta'a konuk olacak!
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31 Ekim 2023 13:56
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 4. maçında çarşamba günü deplasmanda Romanya'nın CSM Constanta ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Constanta Spor Salonu'nda oynayacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Toplam 4 takımın bulunduğu grupta ilk 3 maçını kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, liderlik koltuğunda oturuyor.

Yaptığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Romanya ekibi ise son sırada yer alıyor.

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