Galatasaray Çağdaş Faktoring, CSM Constanta'a konuk olacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 4. maçında çarşamba günü deplasmanda Romanya'nın CSM Constanta ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Constanta Spor Salonu'nda oynayacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Toplam 4 takımın bulunduğu grupta ilk 3 maçını kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, liderlik koltuğunda oturuyor.
Yaptığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Romanya ekibi ise son sırada yer alıyor.
Constanta Spor Salonu'nda oynayacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Toplam 4 takımın bulunduğu grupta ilk 3 maçını kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, liderlik koltuğunda oturuyor.
Yaptığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Romanya ekibi ise son sırada yer alıyor.