Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da final için avantaj peşinde

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında perşembe günü İtalya'nın Umana Reyer ekibini ağırlayacak.



Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



Sarı-kırmızılı takım, final yolunda taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.



Karşılaşmanın rövanşı ise 23 Mart Perşembe günü Venedik'te yapılacak.



Avrupa Kupası'nda normal sezonda yer aldığı grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, daha sonra play-off turunda Macaristan'ın UNI Györ, son 16 turunda Fransa'nın BLMA, çeyrek finalde de İspanya'nın Cadi La Seu ekibini eleyerek yarı finale yükseldi.



Umana Reyer ise normal sezondaki grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladıktan sonra play-off turunda ülkesinden Dinamo Sassari, son 16 turunda İsrail'den Elitzur Holon ve çeyrek finalde aynı ülkeden Elitzur Landco Ramla'yı geçerek yarı finale çıktı.





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