24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
2-282'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-084'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri rövanş maçında ACS Sepsi-SIC'i 86-46 yendi.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri rövanş maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını 40 sayı farkla 86-46 yendi. 

İlk maçı da 81-48 kazanan sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Avrupa Ligi'nin normal sezonunda B Grubu'nda yer alacak Galatasaray, Sopron Basket (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya) ve Flammes Carolo Basket (Fransa) ile mücadele edecek.



Grupta ilk üç sırayı alan takımlar organizasyonda ikinci tura adını yazdıracak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi 

Hakemler: Veronika Obertova (Slovakya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek) 

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Juhasz 8, Oblak 10, Sehernaz Çidal, Kuier 19, Smalls 7, Sude Yılmaz 1, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora Yamaner 9, Derin Erdoğan 17, Zeynep Gül, Elif Bayram 7, Berna Şahin

ACS Sepsi-SIC: Gereben 12, Davis 7, Szabo 11, Meresz 4, Williams 6, Mikes 3, Armanu, Catinean 3, Ghita, Diop

1.⁠ ⁠Periyot: 19-10

Devre: 47-18

3.⁠ ⁠Periyot: 65-29

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
