Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya deplasmanında!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya deplasmanında!
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16 Kasım 2023 09:32
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Spor Salonu'nda 16 Kasım Perşembe günü oynanacak olan müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Maç, SPORTSTV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Müsabakayı Murat Ciner, Ali Osman Kanık ve Nagehan Şeyda Kurden Aktaş hakem üçlüsü yönetecek.

Başantrenör Milos Paden önderliğinde iyi bir ivme yakalayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligdeki üç maçlık serisinin ardından Beşiktaş'a karşı kaybetti.

EuroCup Women'da oynadığı dört maçta dört galibiyet elde eden sarı kırmızılı takım, lige galibiyetle dönerek moral depolamak istiyor.

Tiffany Mitchell çıktığı üç maçta 17.33 sayı ve 6.33 ribaunt ile takımdaki en yüksek sayı ortalamasına sahip. Onu çıktığı 6 maçta 15.83 sayı ve 10.67 ribaunt ortalamalarıyla Myisha Hines-Allen takip ediyor. Hind Ben Abdelkader ise 6 maçta 14.5 sayı ortalamasıyla lig serüvenine devam ediyor.

Sezonda 8 maçta 4 galibiyeti bulunan Antalya ekibi ise oynadığı son üç müsabakadan mağlup ayrıldı. 24.13 say ı ortalamasıyla Kelsey Bone, rakibin en skorer ismi olarak göze çarpıyor.

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