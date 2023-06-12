Galatasaray büyük oynuyor: Ya Felix ya Talisca

Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirip 23. kez kupayı kaldıran Galatasaray, çıtayı yükseltti ve Şampiyonlar Ligi için operasyona başladı. Transferde takımın kalitesini daha da yukarı çekecek oyuncuların peşine düşen yönetimin hamleleri de birbirinden ilginç olacak. Özellikle forvet hattında Icardi ilk hedef olurken, Arjantinli oyuncu alınsa da yanına bir yıldız daha eklenecek.
JOAO FELIX YA DA TALISCA
Mertens'i kulübeye çekip yerine daha etkili bir 10 numara arayan Aslan'ın rotasında Talisca ve Joao Felix var. Yönetim, Mertens'i rotasyonda kullanıp yerine daha genç ve etkili bir forvet arkası ile takımın kalitesini de artırmanın peşinde.
YERLİ İSİMLER GÜNDEMDE
Yerli zorunluluğu nedeniyle gurbetçiler de transfer heyetinin radarında. Bayern Münih forması giyen Yusuf Kabadayı ve Eyüp Aydın ile Nürnberg'den Can Uzun listede.
Yönetim, takımı güçlendirmek adına 3 bölgeye daha takviye yapacak. Sol bek, orta saha ile forvete yapılacak transferler ile de Devler Ligi elemelerine güçlü girilecek.
JOAO FELIX YA DA TALISCA
Mertens'i kulübeye çekip yerine daha etkili bir 10 numara arayan Aslan'ın rotasında Talisca ve Joao Felix var. Yönetim, Mertens'i rotasyonda kullanıp yerine daha genç ve etkili bir forvet arkası ile takımın kalitesini de artırmanın peşinde.
YERLİ İSİMLER GÜNDEMDE
Yerli zorunluluğu nedeniyle gurbetçiler de transfer heyetinin radarında. Bayern Münih forması giyen Yusuf Kabadayı ve Eyüp Aydın ile Nürnberg'den Can Uzun listede.
Yönetim, takımı güçlendirmek adına 3 bölgeye daha takviye yapacak. Sol bek, orta saha ile forvete yapılacak transferler ile de Devler Ligi elemelerine güçlü girilecek.