Galatasaray büyük oynuyor: Ya Felix ya Talisca

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Galatasaray kadroya büyük bir yıldız katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray büyük oynuyor: Ya Felix ya Talisca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2023 13:01
Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirip 23. kez kupayı kaldıran Galatasaray, çıtayı yükseltti ve Şampiyonlar Ligi için operasyona başladı. Transferde takımın kalitesini daha da yukarı çekecek oyuncuların peşine düşen yönetimin hamleleri de birbirinden ilginç olacak. Özellikle forvet hattında Icardi ilk hedef olurken, Arjantinli oyuncu alınsa da yanına bir yıldız daha eklenecek. 

JOAO FELIX YA DA TALISCA

Mertens'i kulübeye çekip yerine daha etkili bir 10 numara arayan Aslan'ın rotasında Talisca ve Joao Felix var. Yönetim, Mertens'i rotasyonda kullanıp yerine daha genç ve etkili bir forvet arkası ile takımın kalitesini de artırmanın peşinde.

YERLİ İSİMLER GÜNDEMDE

Yerli zorunluluğu nedeniyle gurbetçiler de transfer heyetinin radarında. Bayern Münih forması giyen Yusuf Kabadayı ve Eyüp Aydın ile Nürnberg'den Can Uzun listede.

Yönetim, takımı güçlendirmek adına 3 bölgeye daha takviye yapacak. Sol bek, orta saha ile forvete yapılacak transferler ile de Devler Ligi elemelerine güçlü girilecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery