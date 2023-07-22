Galatasaray, Büşra Akbaş ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Büşra Akbaş'ın mukavelesi yenilendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyun kurucuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Büşra Akbaş, geçen sezon sarı-kırmızılı takımla çıktığı 10 maçta 6,2 sayı, 2,3 asist ve 1,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyun kurucuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Büşra Akbaş, geçen sezon sarı-kırmızılı takımla çıktığı 10 maçta 6,2 sayı, 2,3 asist ve 1,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.