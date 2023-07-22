Galatasaray, Büşra Akbaş ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Büşra Akbaş ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray, Büşra Akbaş ile sözleşme yeniledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2023 16:18
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Büşra Akbaş'ın mukavelesi yenilendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyun kurucuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Büşra Akbaş, geçen sezon sarı-kırmızılı takımla çıktığı 10 maçta 6,2 sayı, 2,3 asist ve 1,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery