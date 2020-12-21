Galatasaray, Bursaspor'dan üç ismi istiyor

Transferde genç oyunculara yönelme kararı alan Galatasaray gözünü Bursaspor'a çevirdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ali Akman'la uzun süredir ilgilenen sarı-kırmızılılar, listesine 20 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış ile 2001 doğumlu forvet Batuhan Kör'ü de ekledi.
Scoutlar, Bursaspor'un genç oyuncularını maç maç izleyip, Fatih Terim'e rapor ediyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ali Akman'la uzun süredir ilgilenen sarı-kırmızılılar, listesine 20 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış ile 2001 doğumlu forvet Batuhan Kör'ü de ekledi.
Scoutlar, Bursaspor'un genç oyuncularını maç maç izleyip, Fatih Terim'e rapor ediyor.