Galatasaray, Bursaspor'dan üç ismi istiyor

Ali Akman'la uzun süredir ilgilenen Galatasaray, İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör'e de kanca attı

Haber; Sabah
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Galatasaray, Bursaspor'dan üç ismi istiyor
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21 Aralık 2020 09:18
Transferde genç oyunculara yönelme kararı alan Galatasaray gözünü Bursaspor'a çevirdi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ali Akman'la uzun süredir ilgilenen sarı-kırmızılılar, listesine 20 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış ile 2001 doğumlu forvet Batuhan Kör'ü de ekledi.

Scoutlar, Bursaspor'un genç oyuncularını maç maç izleyip, Fatih Terim'e rapor ediyor. 

 


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