Galatasaray Bursaspor maçı ÖZET izle (beİN SPorts)

'in 23. haftasında, Türk Telekom Stadyumu'ndaile karşı karşıya geldi., baştan sona üstün oynadığı maçta'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.Galatasaray'a Bursaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 11. dakikada, 72. dakikada ve 90+3. dakikada, 42. dakikada, 49. dakikadakaydetti. Bursaspor'da 38. dakikadakırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu galibiyetin ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de puanını 47'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bursaspor ise 27 puanda kaldı.Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yaptıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Bursaspor müsabakasında Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Feghouli, Rodrigues ve Gomis'ten oluşan ilk 11'i sahaya sürdü. Terim, 2-1 kaybedilen 22. haftadaki Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Tolga Ciğerci'yi yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine kart cezası dolan Belhanda'yı oynattı.Bursaspor, savunmadan çıkmaya çalışırken Bafetimbi Gomis etkili bir pres yaptı. Savunma topu kaleci Harun'a bırakmıştı ancak Gomis'in presi nedeniyle Bursaspor savunması topu kornere göndermek zorunda kaldı. Korner sonrasında savunmanın karşıladığı top Rodrigues'e geldi. Garry Rodrigues'in şutu savunmadan geri döndü. Belhanda daha sonra topu ceza sahasına doldurdu ancak Feghouli, topu tutamadı ve top auta gitti.Baskısı devam eden Galatasaray'da sağ kanatta Sofiane Feghouli topla buluştu. Feghouli'nin ceza sahasına doğru ortaladığı topu kaleci Harun ıskaladı. Sol kanada açılan topa Nagatomo yetişti ve pasını Garry Rodrigues'e çıkardı. Rodrigues, ceza sahası içindeki Gomis'e pasını yolladı. Gomis, bekletmeden yerden bir vuruş yaptı ve 11. dakikada Gomis'in vuruşunda top ağlara gitti. Galatasaray, bu golle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti.Galatasaray, golden sonra da daha fazla topla oynayıp, rakip alanda pozisyon arayan taraf oldu. Mücadelenin ilk 25 dakikası Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile geçildi.Sarı-kırmızılı takım sağ kanattan hücuma çıkarken Martin Linnes, pasında Feghouli'yi hareketlendirdi. Feghouli sağ kanattan ceza sahasına çok etkili bir orta açtı. Gomis topu iyi kontrol etti ancak vurmakta geç kalınca savunma araya girdi. Devamında top ceza sahasındaki Garry Rodrigues'e geldi. Rodrigues'in vuruşunda da savunma araya girdi ve tehlike uzaklaştırıldı.Bursaspor, ilk 35 dakikada rakip sahada top yapmkata zorlanırken, yeşil-beyazlı ekip bu dakikaya kadar Galatasaray ceza sahasına giremedi.Bursaspor yine savunmadan çıkarken zorlandı. Bursaspor savunmasında Ekong topla buluştu. Ekong topu kontrol etmek isterken ayağından biraz açtı. Younes Belhanda hızlı bir şekilde topa dokunurken, Ekong'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Ekong'a kırmızı kart gösterdi. Belhanda yerine düşmese kaleci Harun ile karşı karşıya kalacaktı. 38. dakikada Bursaspor Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı.Mücadelenin 40. dakikasında Galatasaray bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına havalandırılan topa Serdar Aziz kafa vuruşunu yaptı ancak top direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Feghouli, sağ kanatta rakibine yaptığı presle topu kazandı. Feghouli'nin ceza sahasına gönderdiği top Belhanda'da kaldı. Belhanda rakiplerinin müdahalesine rağmen vuruşunu yaptı ve top bir kez daha direkten geri döndü. Boşta kalan topa Gomis vurdu ancak top üstten auta gitti.Baskılı oyununu devam ettiren Galatasaray, savunmadan çıkmakta zorlanan Bursaspor savunmasına yine pres yaptı. Gomis'in baskısının ardından Fransız oyuncunun ayağıdan seken topu Garry Rodrigues aldı. Rodrigues, ceza sahasının içine girdi ve kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı. Rodrigues'in plase vuruşunda top ağlara gitti. Galatasaray, 42. dakikada Garry Rodrigues'in attığı bu golle skoru 2-0'a getirdi.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve Bursaspor karşısında Galatasaray ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapattı.Galatasaray, ikinci yarıya da çok hızlı başladı. Karşılaşmanın 49. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Martin Linnes ceza sahasına topu havalandırdı. Savunmanın anlaşamadığı pozisyonda kaleci Harun'un dizinden seken top altıpasın sağına doğru açıldı. Serdar Aziz pozisyonu takip etti ve yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle skoru 3-0'a getirirken Serdar Aziz, eski takımına attığı gole çok fazla abartılı bir sevinç gösterisinde bulunmadı.Mücadelenin 54. dakikasında Galatasaray'da, 3. gol pozisyonu sırasında sakatlanan Ryan Donk oyuna devam edemedi. Bu dakikada Fatih Terim Donk yerine Yasin'i aldı.3-0'dan sonra oyunun temposu biraz düşerken, Galatasaray da daha kontrollü oynamaya başladı.Fatih Terim, oyuna ikinci müdahalesini 67. dakikada gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımda Martin Linnes kenara gelirken oyuna Mariano dahil oldu.Sağ kanattan hücuma çıkan Galatasaray'da Belhanda, Mariano'nun pasında ceza sahası içinde hareketlendi. Belhanda aut çizgisinden top penaltı noktasına doğru çevirdi. Gomis, boş pozisyonda yaptığı vuruşta topu ağlara göndermekte zorlanmadı. Galatasaray 72. dakikada Gomis'in golüyle Bursaspor karşısında skoru 4-0'a getirdi.Mücadelenin 76. dakikasında Selçuk İnan yerine oyuna Eren Derdiyok dahil oldu. Golcü oyuncu kısa süre sonra talihsiz bir an yaşadı. Sakatlanan Eren oyuna devam edemedi ve sedye ile kenara alındı. Galatasaray, 3 oyuncu değişiklik hakkı bittiği için kalan süreyi 10 kişi devam etti.90+3. dakikada Galatasaray bir kez daha sağ kanattan etkili geldi. Mariano'nun pasında topu alan Rodrigues, ceza sahasına girdi. Rodrigues, yerden ortasını açarken Gomis, altıpas içinde yaptığı vuruşta topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve fark 5'e çıktı.Bu golün ardından hakem karşılaşmadaki son düdüğü çaldı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Bursaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.