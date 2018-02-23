Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray muhtemel 11'i



SÜPER LİG'DE 22. HAFTA



16 ŞUBAT CUMA

Konyaspor 1-1 Beşiktaş



17 ŞUBAT CUMARTESİ

Antalyaspor 2-1 Kayserispor

Sivasspor 3-2 Osmanlıspor

Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor



18 ŞUBAT PAZAR

Bursaspor 0-0 Malatyaspor

Karabükspor 0-3 Akhisarspor

Trabzonspor 0-1 Başakşehir

Kasımpaşa 2-1 Galatasaray



19 ŞUBAT PAZARTESİ

Gençlerbirliği 3-0 Göztepe



SÜPER LİG PUAN DURUMU

1-Başakşehir (46)

2-Galatasaray (44)

3-Fenerbahçe (44)

4-Beşiktaş (41)

5-Kayserispor (35)

6-Sivasspor (34)

7-Trabzonspor (33)





SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ



23 ŞUBAT CUMA

Galatasaray 20:00 Bursaspor

Akhisarspor 20:00 Konyaspor



24 ŞUBAT CUMARTESİ



Kayserispor 16:00 Kasımpaşa

Alanyaspor 19:00 Trabzonspor



25 ŞUBAT PAZAR



Osmanlıspor 13:30 Antalyaspor

Malatyaspor 13:30 Karabükspor

Göztepe 16:00 Sivasspor

Beşiktaş 19:00 Fenerbahçe



26 ŞUBAT PAZARTESİ



Başakşehir 20:00 Gençlerbirliği



SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.



İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı. Konyaspor 1-1 BeşiktaşAntalyaspor 2-1 KayserisporSivasspor 3-2 OsmanlısporFenerbahçe 3-0 AlanyasporBursaspor 0-0 MalatyasporKarabükspor 0-3 AkhisarsporTrabzonspor 0-1 BaşakşehirKasımpaşa 2-1 GalatasarayGençlerbirliği 3-0 Göztepe1-Başakşehir (46)2-Galatasaray (44)3-Fenerbahçe (44)4-Beşiktaş (41)5-Kayserispor (35)6-Sivasspor (34)7-Trabzonspor (33)Galatasaray 20:00 BursasporAkhisarspor 20:00 KonyasporKayserispor 16:00 KasımpaşaAlanyaspor 19:00 TrabzonsporOsmanlıspor 13:30 AntalyasporMalatyaspor 13:30 KarabüksporGöztepe 16:00 SivassporBeşiktaş 19:00 FenerbahçeBaşakşehir 20:00 GençlerbirliğiSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

oynanacak maçta Galatasaray ve Bursaspor 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 20.00'de başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....MusleraMarianoMaiconSerdarNagatomoDonkSelçukFeghouliBelhandaRodriguesGomisHatunTitiAzizBarışTroost-EkongYusufMikel AguBostockBatallaDelargeStancuSüper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında oynanacak Galatasaray-Bursaspor maçı naklen yayınlanacak.23 Şubat Cuma günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray-Bursaspor maçı 23 Şubat Cuma günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 17 resmi maçta rakiplerine yenilmedi.Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 resmi maçtan 15 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.Galatasaray, evinde oynadığı son 13 lig maçında ise 12 galibiyet ve bir beraberlik aldı.Galatasaray ile Bursaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 98. kez karşı karşıya gelecek.Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.Sarı-kırmızılılar, 97 maçta rakip filelere 168 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 11 maçı kazanamadı.Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 11 randevuda 4 kez berabere kaldı, 7 kez yenildi.Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 36 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi, 8 müsabaka ise berabere tamamladı.Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 113 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-1 galip geldi.Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı.Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.