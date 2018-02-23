Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray muhtemel 11'i

Galatasaray'ın Bursaspor ile oynayacağı maçın 11'lerini merak edenler haberimizden faydalanabilir. İşte Galatasaray'ın Bursaspor maçı kadrosu ve son gelişmeler...

23 Şubat 2018 03:42
Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray muhtemel 11'i
Galatasaray'ın Bursaspor maçı 11'leri burada! İstanbul'da oynanacak maçta Galatasaray ve Bursaspor 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 20.00'de başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray

Muslera
Mariano
Maicon
Serdar
Nagatomo
Donk
Selçuk
Feghouli
Belhanda
Rodrigues
Gomis

Bursaspor

Hatun
Titi
Aziz
Barış
Troost-Ekong
Yusuf
Mikel Agu
Bostock
Batalla
Delarge
Stancu

GALATASARAY-BURSASPOR MAÇININ BAŞLAMA SAATİ | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında oynanacak Galatasaray-Bursaspor maçı naklen yayınlanacak.

23 Şubat Cuma günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Bursaspor maçı 23 Şubat Cuma günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

- Sahasında 17 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 17 resmi maçta rakiplerine yenilmedi.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 resmi maçtan 15 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, evinde oynadığı son 13 lig maçında ise 12 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Galatasaray ile Bursaspor 98. randevuda

Galatasaray ile Bursaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 98. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 97 maçta rakip filelere 168 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

- Bursaspor 11 maçtır kazanamıyor

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 11 maçı kazanamadı.

Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 11 randevuda 4 kez berabere kaldı, 7 kez yenildi.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 36 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi, 8 müsabaka ise berabere tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 113 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-1 galip geldi.

- Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı.

Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.




SÜPER LİG'DE 22. HAFTA 

16 ŞUBAT CUMA
Konyaspor 1-1 Beşiktaş

17 ŞUBAT CUMARTESİ
Antalyaspor 2-1 Kayserispor
Sivasspor 3-2 Osmanlıspor
Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor

18 ŞUBAT PAZAR
Bursaspor 0-0 Malatyaspor
Karabükspor 0-3 Akhisarspor
Trabzonspor 0-1 Başakşehir
Kasımpaşa 2-1 Galatasaray

19 ŞUBAT PAZARTESİ
Gençlerbirliği 3-0 Göztepe

SÜPER LİG PUAN DURUMU
1-Başakşehir (46)
2-Galatasaray (44)
3-Fenerbahçe (44)
4-Beşiktaş (41)
5-Kayserispor (35)
6-Sivasspor (34)
7-Trabzonspor (33)


SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ 

23 ŞUBAT CUMA
Galatasaray 20:00 Bursaspor
Akhisarspor 20:00 Konyaspor

24 ŞUBAT CUMARTESİ

Kayserispor 16:00 Kasımpaşa 
Alanyaspor 19:00 Trabzonspor

25 ŞUBAT PAZAR

Osmanlıspor 13:30 Antalyaspor
Malatyaspor 13:30 Karabükspor
Göztepe 16:00 Sivasspor
Beşiktaş 19:00 Fenerbahçe 

26 ŞUBAT PAZARTESİ

Başakşehir 20:00 Gençlerbirliği

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

Diğer Haberler

Real Madrid'de Zidane depremi! Real Madrid

Real Madrid'de Zidane depremi!
Arturo Vidal Premier Lig yolunda! Bayern Münih

Arturo Vidal Premier Lig yolunda!
Şenol Güneş'in Larin planı: '1 numaram olacak' Beşiktaş

Şenol Güneş'in Larin planı: "1 numaram olacak"
Mehmet Demirkol, bu akşam saat 21:00'de Sporx'te Futbol

Mehmet Demirkol, bu akşam saat 21:00'de Sporx'te
Galatasaray'ın Florya tesisleri resmen satıldı Galatasaray

Galatasaray'ın Florya tesisleri resmen satıldı
Altay'a Süper Lig'den süper transfer Sivasspor

Altay'a Süper Lig'den süper transfer
Göztepe'de ikinci dalga geliyor Göztepe

Göztepe'de ikinci dalga geliyor
Vefa Küçük: 'Tarafsız ve adil bir seçim olacak' Fenerbahçe

Vefa Küçük: "Tarafsız ve adil bir seçim olacak"
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Dergisi'ne kongre ve 3 Temmuz yazısı Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Dergisi'ne kongre ve 3 Temmuz yazısı
Daha fazla göster
1

Başakşehir, Jose Sosa transferine noktayı koyuyor
2

Galatasaray'ın Bennacer teklifi düşük bulundu!
3

Aziz Yıldırım: "Bayern Münih istedi, biz imzaladık"
4

Beşiktaş, Tosic'in bonservis bedelini açıkladı
5

Griezmann'ın boşluğunu Agüero dolduracak!
6

Diaz'dan G.Saray açıklaması; "İsterim"
7

Everton'dan Oğuzhan'a için Klaassen ve 12 milyon
8

Galatasaray'da 45 milyon Euro paniği!
9

"Yaya Toure, Premier Lig'de oynayacak"
10

Obradovic: "Benden memnun değiller"
yukarı ok