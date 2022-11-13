Galatasaray, Bursa'yı 4 sette geçti

Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Bursa'yı 4 sette geçti
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12 Kasım 2022 19:19
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergün)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Fatih Cihan, Emre Berat Fırat, Berk Dilmenler)

Setler: 33-31, 21-25, 25-20, 25-16

Süre: 114 dakika (36, 28, 28, 22)

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