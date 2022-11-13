Galatasaray, Bursa'yı 4 sette geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergün)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Fatih Cihan, Emre Berat Fırat, Berk Dilmenler)
Setler: 33-31, 21-25, 25-20, 25-16
Süre: 114 dakika (36, 28, 28, 22)
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergün)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Fatih Cihan, Emre Berat Fırat, Berk Dilmenler)
Setler: 33-31, 21-25, 25-20, 25-16
Süre: 114 dakika (36, 28, 28, 22)
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