Bursaspor 12 maçtır kazanamıyor

İstanbul'daki maçlar

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray ile Bursaspor, 19 Ekim Cuma günü yapacakları maçla lig tarihinde 99. kez karşı karşıya gelecek.Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51'ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.Rekabetteki son 4 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 98 maçta rakip filelere 173 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi.Geçen sezonki maçları Galatasaray, Bursa'da 2-1, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 12 maçı kazanamadı.Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 12 randevuda 4 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 37 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi, 8 müsabaka ise berabere tamamladı.Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 118 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı.Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.